Jazz Trotter : Lisa Hilton - Escapism

Pour la parution de son nouvel album “Escapism” chez Ruby Slippers, la pianiste américaine Lisa Hilton est en concert jeudi 08 février à 20h au SFJazz Center à San Francisco.

Pour son 20e album, Lisa Hilton voulait que ses auditeurs en sortent pleins d'énergie voir même rajeunis. C’est tout le thème de “Escapism”. Après avoir travaillé en solo sur “Day and Night” l'an passé, la pianiste a réuni JD Allen (saxophone ténor), Terrell Stafford (trompette, bugle), Gregg August (basse) et Rudy Royston (batterie) dans les studios Avatar de New York, avant qu'ils ne deviennent la propriété du Berklee College of Music.

