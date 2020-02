Jazz Trotter : Lisa Hilton - Clakboard Destiny

La pianiste Lisa Hilton présente au SFJazz Center à San Francisco son nouvel album “Clakboard Dertiny”, qui paraît chez Ruby Slippers.

"Nous vivons une époque passionnante en perpétuel changement..." est la phrase d'introduction de la compositrice et pianiste Lisa Hilton, dans ses notes de pochette pour son dernier album "Chalkboard Destiny" - enregistré avec les grands noms du jazz JD Allen au saxophone ténor, Rudy Royston à la batterie et Luques Curtis à la basse. Un prélude approprié pour un album qui s’ouvre avec le titre Rush Hour Rhapsody - frappant immédiatement l'auditeur par la solide énergie du groupe. Une énergie qui circule entre la virtuosité explosive du saxophoniste, la dynamique des accents du batteur et l’allant des lignes de basse, aux côtés de la fluidité du piano, particulièrement séduisant.

Pour Lisa Hilton, le concept qui sous-tend “Chalkboard Destiny” est l'idée que notre avenir, notre destin, peut être continuellement remodelé, impliquant que nous ne sommes pas redevables à l'histoire ou aux mythes du patrimoine, mais que nous disposons d’une vraie liberté dans l’acte de création.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze v/ A. Dutilh)

Lisa Hilton est en concert vendredi 21 février à 20 au SF Jazz Center à San Francisco.