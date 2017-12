Jazz Trotter : Lia Pale - The Schumann Song Book

Pour la parution de son nouvel album “The Schumann Song Book” chez Lotus Records,la chanteuse autrichienne Lia Pale est en concert samedi 16 décembre à 20h au Klibuehni Theater à Chur (Suisse).

Dans plus de 300 "Lieder" de Robert Schumann, Lia Pale et Mathias Rüegg ont imaginé leur propre album, dans lequel des lieders connus apparaissent comme Mondnacht, Erstes Grün ou Ich grolle nicht qui contrastent avec Herbstlied, O Freund, Mein Schirm, Mein Schutz ou Es stürmet am Abendhimmel. Après "Winterreise" de Schubert, sorti en avril de cette année sous le titre "A Winter's Journey", c'est le deuxième album dans lequel les deux artistes adaptent des airs de la période romantique.

Contrairement aux adaptations de l’album "Winterreise", des parties de la version originale apparaissent dans chaque adaptation anglaise, chaque fois tissée de manière différente. Outre la retranscription de l'original la plus précise possible la mélodie et la forme restent intouchées et l'harmonisation s'oriente toujours vers l'original. Quelque chose de complètement nouveau apparaît en même temps en raison d'une rythmique et d'un phrasé revisités ce qui rend “The Schumann Songbook” complètement différent.

Lia Pale (voix, flûte)

Mario Rom (trompette)

Mathias Rüegg (piano)

Ingrid Oberkanins (percussions)

Hans Strasser (basse)