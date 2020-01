Jazz Trotter : "Les Quat' Saisons du Grupetto"

Le Grupetto réunit quatre "gregarios" qui s’accrochent les uns aux autres afin de mieux gravir les côtes escarpées d’un jazz sans mélo, qui tentent de vous faire croire, l’espace d’un instant, que tout va presque bien. Leur répertoire original est fait de petits arrangements, d’échappées en solo et d’audaces rythmiques qui sortent du lot. Le Grupetto est une formation atypique où la ligne de basse peut être tenue par le saxophone basse comme par la main gauche du piano électrique où la batterie ne cherche pas à être le centre rythmique, où le ténor peut allier facture classique et dévergondage éhonté où l’on utilise une flûte des Andes dans un contexte improvisé, ce qui démontre son universalité sans trahir ses origines.

En l’an 2019, les quatre mousquetaires du Grupetto ont fait leur miel sonore aux alentours de la Menoge, du Foron, du Risse et du Giffre. Invités par l’écomusée PAYSALP et la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) en Haute-Savoie dans les Alpes françaises, ils ont composé chaque saison un répertoire original et l’ont créé dans quat’ lieux : la Maison de la Mémoire à Viuz-en- Sallaz, le Château de Faucigny, le Chalet d’Alpage du massif des Brasses et le Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz, tous faisant partie du réseau de sites de PAYSALP.

Ce travail de création musicale s’inscrit dans le cadre des résidences d’artistes que l’écomusée PAYSALP mène depuis 2017 avec le soutien de la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R). L’objectif de ces résidences est de valoriser le patrimoine local via les pratiques artistiques et avec une dimension participative (photographie, écriture, théâtre

Pour l’année 2019, c’est la musique qui a été mise à l’honneur avec le Grupetto qui s’est inspiré du territoire et des saisons pour créer des compositions originales. Des sons ont ainsi été collectés auprès d’habitants et d’autres enregistrés dans la nature afin de lier l’homme et son environnement. Les quat’ saisons, les pommes, le terroir ont été sources d’inspirations pour fêter ensemble la fertilité, la diversité et les charmes de ces lieux regorgeant d’histoire, de mémoire et de fruits délicieux, ronds, à la pulpe ferme et juteuse comme de la bonne musi

De mars à septembre 2019, les 4 musiciens du Grupetto ont ainsi interprété leurs créations dans des lieux patrimoniaux à raison d’un concert par saison avec en point d’orgue la sortie de ce C

Ce CD, témoin privilégié de cette aventure, a été enregistré les 2, 3 et 4 juillet 2019 à la Maison de la Mémoire (Viuz-en-Sallaz) par Stéphane Métraux qui l’a aussi mixé

Le Grupetto est en concert pour le vernissage de leur album, samedi 11 janvier à 21h30 à l’AMR à Genève (Suisse)