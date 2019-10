Jazz Trotter : le Tractatus Musico-Philosophicus de John Zorn

Pour Tractatus Musico-Philosophicus, John Zorn, seul en studio, a été rafraîchir son inspiration du côté des grands philosophes et du théâtre d’avant-garde, faisant à nouveau profit des procédés d’écriture (file cards) utilisés autrefois, notamment pour “Spillane” ou “Godard”. Il met en pratique toutes les techniques d’enregistrement existantes afin de servir une imagination sans bornes et les effets de surprise. L’un des disques les plus étranges parmi les plus étranges du catalogue zornien.

John Zorn entame aujourd’hui une semaine au Village Vanguard à New York (29 octobre - 3 novembre), avec son New Masada Quartet :

John Zorn (sax alto)

Julian Lage (guitare)

Jorge Roeder (contrebasse)

Kenny Wollesen (batterie)