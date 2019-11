Jazz Trotter : le Tampere Jazz Happening 2019

Tampere Jazz Happening | Affiche de l’édition 2019 Crée en 1982, le Tampere Jazz Happening est l’un des principaux festivals de la scène jazz internationale. Le festival est produit par Tampere Music Festivals, qui dépend de la ville de Tampere, également organisateur de la biennale de Tampere et du festival de musique vocale de Tampere.Le festival accueillera cette année plus de 25 ensembles finlandais et internationaux et mettra particulièrement à l’honneur les artistes français. La soirée « Spotlight on France » présentera notamment les lauréats de Jazz Migration Three Days Of Forest, Melusine, House of Echo. Le jazz français sera également représenté par la contrebassiste Joëlle Léandre, la harpiste Laura Perrudin, ainsi que par l’ensemble Freaks du violoniste Theó Ceccaldi et son trio avec Manuel Hermia et Sylvain Darrifourcq.

