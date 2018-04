Jazz Trotter : le Cully Jazz Festival du 13 au 21 avril 2018

La 36e édition du Cully Jazz Festival aura lieu du 13 au 21 avril 2018. Durant neuf jours, près de 140 concerts et une vingtaine d’événements consacrés au jazz et à ses musiques cousines électriseront le bourg de Cully. Devenu un rendez-vous incontournable, le Cully Jazz Festival, sur les bords du Léman, entre Lausanne et Montreux, réunit chaque année les amateurs de jazz et d’ambiance conviviale. En 2017, ce sont 65’000 personnes qui ont envahi les ruelles, les caveaux et les quais de Cully pendant le Festival.

Les femmes à l’honneur au Cully Jazz 2018 - Empowerment Day goes Cully Jazz

Cette année, les grandes chanteuses du jazz donneront de la voix et feront frissonner le village de Cully. Le Festival s’associe à Helvetiarockt et proposera différentes activités autour de la place des femmes dans le jazz.

Le line-up féminin :

Lisa Simone Lucia Cadotsch Lizz Wright Yazmin Lacey Youn Sun Nah Ester Rada Zara McFarlane Elina Duni

Plus d'informations sur la page du Cully Jazz Festival - 13 au 21 avril 2018.