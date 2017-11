Jazz Trotter : Laszlo Gardony - Serious Play

Pour la parution de son nouvel album « Serious Play » chez Sunnyside, le pianiste hongrois Laszlo Gardony, est en concert samedi 25 novembre à 17h45 à la Nashua Public Library à Nashua (New Hampshire, États-Unis).

Né en Hongrie, Laszlo Gardony apprend le piano dès le plus jeune âge. Il étudie le blues, le gospel et le jazz. Diplômé du Conservatoire Bela Bartok et de l'Université des Sciences de Budapest, il obtient en 1983 une bourse d'études pour le Berklee School of Music de Boston. Laszlo Gardony a ensuite été embauché par la Berklee pour enseigner après l'obtention de son diplôme. Il a fait ses débuts en Amérique avec le célèbre album “The Secret” (Antilles) en 1988 avec le bassiste tchèque Miroslav Vitous et le batteur Ian Froman.

Il ouvre et ferme “Serious Play” avec des standards familiers réinventés, ce que Jackie McLean a appelé « nouveau vin dans de vieilles bouteilles ». Il commence son voyage par une méditation sublime sur Georgia On My Mind de Hoagy Carmichael, qui se base sur une mélodie qui dégouline de nostalgie.

Au moment de la publication de cet album, Laszlo Gardony se confie : "la musique a un effet direct sur nos émotions et sur notre bien-être. Ce dont nous avons besoin en tout temps - mais peut-être plus que jamais aujourd’hui - c'est d’avoir l’esprit clair, afin que nous puissions évaluer la réalité qui nous entoure avec précision et énergie, pour l’affronter positivement avec courage et intrépidité. "

Laszlo Gardony (piano)

John Lockwood (basse)

Yoron Israel (batterie)

