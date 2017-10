Jazz Trotter : Laszlo Gardony - Serious Play

Pour la parution de son dernier album «Serious Play» chez Sunnyside, le pianiste hongrois Laszlo Gardony est en concert jeudi 19 octobre à 19h30 au Regattabar à Cambridge (Etats-Unis).

Né en Hongrie, Lazslo Gardony s’est retrouvé devant un piano peu de temps après qu'il ait su marcher. Il n'était pas beaucoup plus âgé quand il a commencé à improviser, imaginant de petits airs inspirés par le blues, la pop et la musique classique entendus à la maison. Immergé dans la tradition classique européenne en grandissant, il a été attiré par le rock progressif à l'adolescence et a passé d'innombrables heures à improviser de la musique basée sur le blues au piano. En 1983 il obtient une bourse pour aller étudier à Berklee aux Etats-Unis où il deviendra enseignant après l’obtention de son diplôme.

Pour “Serious Play", publié chez Sunnyside (dist. Socadisc), Laszlo Gardony a créé l’essentiel de la musique spontanément dans le studio. Il ouvre et ferme l’album avec des standards familiers réinventés, ce que Jackie McLean appelait « du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ». Il commence son voyage par une sublime méditation sur Georgia On My Mind de Hoagy Carmichael, une mélodie qui pleure de nostalgie.

Laszlo Gardony (piano)