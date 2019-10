Jazz Trotter : Laszlo Gardony : La Marseillaise

Le pianiste d'origine hongroise Laszlo Gardony aime interpréter ses versions des standards du jazz - et aime encore plus composer des musiques originales - mais il est plus que jamais à l'écoute de la production créative du moment. Tout ce qu'il joue, c'est dans le but de créer un contexte pour concevoir et exécuter de la musique in situ. C'était le plan de Gardony lorsqu'il est monté sur scène en mars dans le cadre du Keys Fest du Berklee College of Music.

"Quand vous jouez, ce que vous mettez en avant, c'est l’instant ", dit Gardony à propos de son concept de jouer du piano devant un public. "Ce que vous jouez doit paraître vivant, et cela exige une lecture attentive du moment. C'est ce qui distingue le jazz de tout autre genre : Il y a une vraie maîtrise du moment intuitif."

“La Marseillaise” est le troisième album pour piano solo de Gardony en sept ans. Cette productivité récente est d'autant plus remarquable qu'au cours des trois décennies de sa carrière précédente, il n'avait enregistré sans accompagnement qu'une seule fois, lors de ses débuts chez Sunnyside en 1993, “Changing Standards”. Pourquoi ce changement d'orientation ? "Je ne sais pas", admet Gardony. "Mais j'aime les possibilités d'énergie, d'orchestration et de vibration quand je joue en solo, et c'est évidemment une déclaration très personnelle. Je fais ce qui me semble naturel dans l’instant et cette joyeuse concentration crée la musique."

"En tant qu'improvisateur, lorsque vous planifiez un concert, vous prêtez beaucoup d'attention aux possibilités : un répertoire qui est en jeu pour le spectacle ", dit Gardony. “Ce n'est pas comme si tu mettais en place une setlist et que tu disais : "Je vais m'y tenir, peu importe où l'improvisation m'emmène". Au fur et à mesure que vous jouez chaque pièce, cela vous amène à la décision de ce qui devrait être la prochaine. Cela permet de garder l'inspiration de la performance au fur et à mesure que la musique s'écoule dans le moment présent, mais cela vous assure aussi de créer une histoire - non seulement dans les cinq minutes environ d'une mélodie, mais aussi une histoire plus longue pour toute la performance."

L'histoire de la Marseillaise est donc une histoire de joie. Gardony était d'humeur optimiste le jour du concert ; il sentait l'inspiration couler à travers lui pendant qu'il jouait ; et, à mesure que le spectacle progressait, la connexion avec le public se sentait de plus en plus forte, générant un sentiment d'élévation qui contaminait inévitablement la musique.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Laszlo Gardony est en concert jeudi 24 octobre à 19h au Birdland à New York, pour la sortie de "La Marseillaise"