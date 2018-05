Jazz Trotter : LABtrio - Nature City

« Pour notre dernier album, nous avons exploré le monde de la musique de chambre, avec de nombreuses compositions élaborées et de longues improvisations. Nous savons enfin qui nous sommes devenus, après dix ans de LABtrio ! Au fil des ans, nous avons construit un répertoire varié et acquis un caractère unique, que nous voulons mettre en valeur avec ce nouvel album. Le défi est d’élargir et d’approfondir notre identité et notre histoire en tant que trio, mais aussi de lui insuffler une nouvelle vie. »

À cette fin, les trois musiciens belges, Lander Gyselinck (batterie), Anneleen Boehme (contrebasse) et Bram De Looze (piano, Fender Rhodes) ont cherché le lyrisme et le drive, les mélodies et les rythmes qui caractérisent LABtrio (Lander, Anneleen, Bram trio). Inspirés par différents genres musicaux allant de la musique classique à la pop et à l’électronique, ils ont sélectionné leurs « plaisirs non coupables » préférés.

Une fois tous ces ingrédients mis ensemble, leur troisième album « Nature City » qui paraît chez Out Note, offre une série de nouvelles oeuvres composées collectivement, mais aussi de plus anciennes compositions inédites, recyclées et rafraîchies par les membres du band, combinées avec quelques reprises sur lesquelles les musiciens voulaient apposer leur propre marque.

Le trio est en concert le vendredi 25 mai à 22h15 à la Mannenzaal dans le cadre du Rabobank Amersfoort Jazz festival à Amersfoort (Pays Bas)