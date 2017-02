Jazz Trotter : l'indispensable Lionel Loueke

Le saxophoniste belge Nicolas Kummert a invité le guitariste et chanteur béninois Lionel Loueke dans son nouvel album « La Diversité » qui paraît vendredi 10 février chez Edition Records. Six des quatorze titres de cet album, sont des duos entre le guitariste et le saxophoniste, mettant en évidence l'interaction et la liberté d'esprit développées entre eux.

Pourquoi « La Diversité » ? "La Pureté n'existe pas parce que c'est une impasse évolutive. La Diversité est la réalité, c'est notre seul moyen d'avancer. La Diversité est le plus grand défi d'aujourd'hui, mais parce que la pureté nous mènerait à l'extinction, nous, en tant qu'espèce, n'avons pas d'autre choix que d'embrasser la Diversité".

Le quartet est en concert jeudi 09 février à 20h30 à la salle 1900 du Senghor à Bruxelles (Belgique) à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Nicolas Kummert (saxophone alto)

Lionel Loueke (guitare)

Nicolas THys (contrebasse)

Karl Jannuska (batterie)

De même, le saxophoniste hongrois Kristóf Bacsó a demandé à Lionel Loueke de rejoindre son trio Triad pour l'enregistrement de «Pannon Blue », paru chez BMC Records.

Kristóf Bacsó (saxophones, effets)

Árpád Tzumo (claviers, Fender Rhodes, piano)

Márton Juhász (batterie)

Lionel Loueke (guitare, voix)