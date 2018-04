Jazz Trotter : Kristjan Randalu - Absence

Le pianiste estonien KristjanRandalu (né en 1978) fait ses débuts sur ECM avec un album saisissant de sa propre musique, rigoureuse et lyrique, jouée avec sensibilité par un groupe formé spécialement pour cet enregistrement, avec le guitariste américain Ben Monder et le batteur finnois MarkkuOunaskari. La composition du trio a été suggérée par le producteur Manfred Eicher après avoir entendu l'enregistrement de Randalu et Monder en duo, en 2012, "Equilibrium".

On est frappé par la force des compositions sur "Absence". Par le passé, Kristjan Randalu les a jouées en piano solo. Dans cette session enregistrée au fameux studio La Buissonne à Pernes-les-Fontaines dans le sud de la France, leur structure affiche plus d'ouverture. La guitare et la batterie illuminent subtilement les pièces de l'intérieur, mettant en lumière leur originalité. Parmi d'autres qualités, Ben Markku Monder et Ounaskari s'avèrent d'exceptionnels coloristes et créateurs de textures.

En concert lundi 23 avril à la Maison d'hôtes de Viljandi (Estonie) dans le cadre du festival "Jazzkaar" .