Jazz Trotter : Kristina Barta - Ema 29

Pour la parution de son nouvel album « Ema 29 » chez Alessa, la pianiste tchèque Kristina Barta est en concert jeudi 30 novembre à 21h au U-Malého Glena à Prague (République tchèque).

Le trio régulier Kristina Barta, Jan Feco et Marek Urbanek s'est élargi pour cet album avec le trompettiste et compositeur Miroslav Hloucal, le guitariste Krystof Tomecek, le saxophoniste et producteur Karel Ruzicka jr. et le vibraphoniste américain David Friedman.

"Mon évolution elle-même et l'émergence de cet album ont été documentés par le grand photographe tchèque Petr Krejci, dont le travail est admiré dans le monde entier. Il expose à Seattle, Houston et Beyrouth. Ce photographe intransigeant et décadent, révèle et souligne l'intériorité de la musique que je présente ici."

L'album est rempli d'émotion et reflète la propre vision mélancolique du monde qu'a Kristina, issue d'expérience de la vie réelle. On y trouve aussi un choeur d'enfants et le poète Stephen Dartnall.

Kristina Barta a fait parti de l'UER Jazz Orchestra dirigé par Airelle Besson dont le concert a lieu le 11 novembre dernier au 104 de la Maison de la Radio, et qui sera diffusé le 02 décembre dans Jazz Club d'Yvan Amar.

Kristina Barta (piano)

Jan Feco (basse)

Marek Urbanek (batterie)

à réécouter émission Jazz Club Airelle Besson Euroradio Jazz Orchestra, concert Jazz sur le vif du 11 novembre 2017 à la Maison de la Radio à Paris