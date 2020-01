Jazz Trotter : Kirk Whalum - Humanité

Le saxophoniste ténor américain Kirk Whalum, lauréat d'un Grammy Award, médite sur le grand et beau monde qui vibre au-delà de son enfance limitée à Memphis, Tennessee. Là-bas, le fils du pasteur passait la plupart de son temps entouré de sa famille et de ses amis, s'imprégnant de la spiritualité qu'il trouvait dans la musique gospel à l'église. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait le cœur d'un vagabond.

“Humanité” qui paraît chez Mack Avenue ne ressemble à aucun autre album de Kirk Whalum ! Il est le résultat d'une série de rencontres et de relations forgées sur et hors scène avec certains des meilleurs musiciens du monde entier. On retrouve ainsi la pianiste de jazz japonaise Keiko Matsui, le jeune phénomène de la basse Barry Likumahuwa, l'auteure-compositrice-interprète de talent Grace Sahertian et la star pop mondiale Afgan, tous originaires d'Indonésie ; la chanteuse et guitariste Zahara, une des plus célèbres musiciennes d'Afrique du Sud ; Kasiva Mutwa de Nairobi ; et la chanteuse de jazz britannique Liane Carroll.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Kirk Whalum est en concert du jeudi 16 au dimanche 19 janvier à 20h & 22h au Blues Alley à Washington (USA).