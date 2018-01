Jazz Trotter : Kevin Sun - Trio

Pour la parution de son nouvel album “Trio” chez Endectomorph Music le saxophoniste Kevin Sun est en concert mercredi 31 janvier à 19h30 et 21h30 au Jazz Gallery de New York.

Actuellement basé à Brooklyn, New York, Sun a déjà vécu à Boston, ayant joué dans des lieux tels que Wally Jazz Café et le Beat Hôtel. Il joue actuellement avec Great On Paper (GOP), un quartet avec le pianiste Isaac Wilson, le bassiste Simón Willson et le batteur Robin Baytas, et Earprint, un quatet sans cordes avec le trompettiste Tree Palmedo, Simón Willson à la basse et le batteur Dor Herskovits.

Il a étudié la composition avec Miguel Zenón et John Hollenbeck, et cite Steve Coleman, Vijay Iyer, Miles Okazaki, Henry Threadgill, Steve Lehman et Mark Turner comme ses principales influences.

Le musicien est par ailleurs un contributeur actif de Jazz Speaks, le blog officiel de Jazz Gallery, un centre culturel de jazz à but non lucratif à New York. Il a été rédacteur en chef de juillet 2013 à décembre 2014. Diplômé de Harvard en 2014, Kevin Sun a reçu le prix Thomas T. Hoopes pour ses recherches universitaires exceptionnelles dans le cadre de sa thèse de doctorat sur le jazz et l'improvisation.

Kevin Sun (saxophone)

Walter Ashford Stinson (basse)

Matt Honor (batterie)

