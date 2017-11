Jazz Trotter : Kenny Werner - Animal Crackers

Pour la parution de son album « Animal Crackers » chez Pirouet, le pianiste américain Kenny Werner est en concert en trio au Teatro Ristori à Vérone (Italie) le jeudi 30 novembre à 20h30.

Le Kenny Werner Trio ouvre une boîte pleine de surprises musicales, trois conteurs accomplis depuis 18 ans ensemble, le pianiste Kenny Werner, le bassiste Johannes Weidenmüller et le batteur Ari Hoenig, créent une oeuvre incisive de découverte spontanée.

Kenny Werner était tellement épris d'un rythme que Ari Hoening avait créé pour un arrangement d'un de ses albums, qi'il écrivit la mélodie autour de lui pour Ari. Le morceau laisse une sensation sombre en mineur, sur la superposition rythmique de Ari. Il y a une fantaisie et une légèreté dans la version en trio de The Song Is You de Jerome Kern, qu'ils dissèquent, transforment et développent. Kenny raconte : " Un de nos trucs préférés qu'on aime faire, est de prendre un standard et de le transformer an une de nos propres compositions."

Animal Crackers de Kenny Werner respire une joie enfantine. Kenny le décrit comme un morceau difficile :"C'est plus une étude. L'idée de la complexité est que ça semble simple, mais abstrait." D'abord librement improvisé, puis arrangé par Werner, Breathing Torso entreprend un voyage au coeur du groupe.

Avec « Animal Crackers », Kenny Werner et son trio ont créé un album complexe et passionné qui nourrit l'esprit autant que les sens.

Kenny Werner (piano)

Joannes Weidenmueller (contrebasse)

Ari Hoenig (batterie)