Jazz Trotter : Kaja Draksler - Punkt.Vrt.Plastik

Kaja Draksler, Petter Eldh et Christian Lillinger comptent parmi les personnalités les plus palpitantes et polyvalentes qui ont émergé en Europe au cours de la dernière décennie. La musique du trio n’est rien de moins qu’un hybride de personnalités en grande partie inimaginables si l’on examine le travail des musiciens hors de cette configuration. Ils savaient qu'ils avaient tout de suite quelque chose de spécial.

Christian Lillinger et Petter Eldh ont travaillé ensemble depuis plus de 10 ans, notamment au sein du quartet Amok Amor avec le trompettiste Peter Evans et le saxophoniste Wanja Slavin. “Nous avons vraiment trouvé le moyen de transformer et d’étirer les formes et le groove, et j’ai le sentiment qu’il existe un lien très fort entre nous”, a déclaré le batteur.

“Certaines pièces sont complexes et demandent de la précision, mais d’un autre côté, aucun de nous ne s’en formalise, explique Kaja Draksler. Donc, il y a une liberté inhérente… La musique et l'énergie sont beaucoup plus importantes que les notes correctes, mais nous voulons bien faire les choses. Et il y a la confiance.”

Ils expliquent eux-mêmes le nom de leur groupe de la manière suivante : Le trio a été fondé en octobre 2016 au Club Bimhuis à Amsterdam. “Punkt”, c’est un point de vue et une déclaration musicale en suédois, "Vrt" (jardin, en slovène), où les idées musicales sont plantées et cultivées, et Plastik (en allemand), pour la plasticité des formes et des structures musicales. La pianiste et compositrice basée à Amsterdam, Kaja Draksler, collabore ici avec deux musiciens de Berlin : le contrebassiste suédois Petter Eldh et le batteur Christian Lillinger.

Le trio est en concert mardi 20 novembre à 20h30 au Bunker Ulmenwall à Bielefeld (Allemagne).