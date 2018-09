Jazz Trotter : Julian Argüelles - Tonadas

Le Julian Argüelles Quartet est un beau reflet du jazz européen, avec un mélange de racines espagnoles, des espaces nordiques et du son d’un des groupes britanniques les plus talentueux.

Le nouvel album lyrique et vibrant du saxophoniste Julian Argüelles quiparaît chez Edition Records s’intitule “Tonadas”, un terme que l’on traduirait en anglais par tunes et en français pas airs. S’inspirant de ses racines espagnoles, Julian Argüelles a produit un joyau : un album particulièrement chaud, très mélodique, débordant d’élégance et de couleurs. Avec des phrasés changeants et une interaction fluide et sans effort, le statut croissant de Julian Argüelles en tant que compositeur, chef d’orchestre et créateur est évident. Cette musique joyeuse est de surcroit magistralement produite.

Julian Argüelles est en concert avec son quartet le 06 septembre à 20h au Leicester Jazz House pour la présentation de l’album “Tonadas”.

Julian Argüelles (saxophones ténor et soprano, percussions)

Ivo Neame (piano)

Sam Lasserson (contrebasse)

James Maddren (batterie, percussions)