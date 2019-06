Jazz Trotter : John Zorn - Bagatelles Marathon et The Hierophant

Après deux premières escales en juin (le 19 à Ljubjana et le 20 à Prague), John Zorn revient en Europe avec ses 14 groupes qui se succèdent chaque soir sur la même scène pour un un Bagatelles Marathon, les Bagatelles étant un cycle de compositions atonales qui rompent avec le Masada Book (Book of Angels) entamé en 1993.

En mars 2015, John Zorn boit un jus d’orange et compose. En mai, il a quelques trois-cent nouveaux morceaux ! Un trésor de créativité fébrile aussitôt regroupé sous l’appellation The Bagatelles. Aujourd’hui, une cinquantaine d’oeuvres issues de ce répertoire sont présentées au public en une expérience live assez unique. Un concert marathon qui verra se succéder pas moins de quatorze formations. Les divers groupes réuniront les plus fervents collaborateurs de Zorn (un casting forcément très new-yorkais), parmi lesquels Marc Ribot à la guitare, les claviéristes John Medeski et Craig Taborn, les trompettistes Dave Douglas ou Peter Evans, les fidèles (Sylvie Courvoisier, Mark Feldman...) ainsi qu’une pléiade de nouveaux talents. Plus de quatre heures de musique intensive orchestrée par les musiciens les plus créatifs du moment ! Comme l’explique Zorn, compositeur, saxophoniste et producteur new-yorkais qui affiche plus de deux cent cinquante enregistrements, dont un tiers consacrés à l’oeuvre de sa vie, Masada : « Le terme jazz, en soi, n’a pas beaucoup de sens pour ce qui me concerne. Je l’ai étudié, je l’aime. Mais lorsque je compose, ça peut pencher vers le classique, vers l’idée du jazz, dans le rock métal, d’autres fois nulle part... Ça flotte simplement dans les limbes. C’est quelque chose de différent et qui vient de mon coeur. » Pas de babiole, pas de futilité ni de petit rien... Pas une simple bagatelle, non ! Un événement…

Par ailleurs, sur son label Tzadik (dist. Orkhêstra), John Zorn publie “The Hierophant”, une splendide suite de neuf compositions pour trio piano, basse et batterie, inspirées par le Tarot (The Hierophant est le nom donné par les anglo-saxons à la carte du Pape - l’une des plus spirituelles - représentant un médiateur à la lisière de deux mondes). Musique de chambre moderne traduisant les mystères de neuf des vingt-deux arcanes majeurs du jeu divinatoire ancestral.

Brian Marsella (piano)

Trevor Dunn (basse)

Kenny Wollesen (batterie)

Date : 9 juillet

Lieu : Gand, Belgique

Détails : Bagatelles Marathon

https://gentjazz.com/en/home-en/

Date : 10 juillet 2019

Lieu : Vienne, France

Détails : Bagatelles Marathon

https://www.jazzavienne.com/fr/artistes/john-zorn

Date : 12 juillet 2019

Lieu : Rotterdam, Pays-Bas

Détails : North Sea Festival; Bagatelles Marathon

https://www.northseajazz.com/en/program/2019/friday-12-july/26629-john-zorns-bagatelles-marathon/

Date : 26 juillet 2019

Lieu : Marseille, France

Détails : Bagatelles Marathon

https://www.marseillejazz.com/cpt_programmation/john-zorn/

Date : 27-28 juillet 2019

Lieu : Saint-Sébastien, Espagne

Détails : Bagatelles Marathon

https://heinekenjazzaldia.eus/es/artist/john-zorn-bagatelles-marathon-i/

https://heinekenjazzaldia.eus/es/artist/john-zorn-bagatelles-marathon-ii/