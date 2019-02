Jazz Trotter : John Raymond, Real Feels - Live Vol 2

Un des éléments clés de la vie du jazz, que l’on ne met pas toujours en avant, c’est la tournée. Certes, il n’y a qu’un nombre limités de lieux disposant de budgets et d’agents efficaces pour les démarcher. Les artistes qui obtiennent les deux, sont soit les plus chanceux, soit les plus connus, spécialement dans un pays aussi étendu et diversifié que les Etats-Unis. Il leur faut énormément de motivation, de courage et un poil d’inconscience pour prendre la route.

John Raymond, le bugliste new-yorkais originaire du Minnesota, pensait que l'investissement que lui et ses camarades du groupe Real Feels avaient fait dans leur musique, devrait être écouté par un large public, quel qu’en soit le prix.

Aux côtés du guitariste Gilad Hekselman et du batteur Colin Stranahan, John Raymond a enregistré trois disques avec Real Feels, notamment “Joy Ride” de 2018 sur Sunnyside Records. Comme ils l'avaient fait pour leurs albums antérieurs, Real Feels est parti en tournée, sur une durée de quatre mois, ce qui a permis à leur répertoire, ainsi qu'à l'ensemble, de se développer et de s'affiner. Le dernier concert de cette tournée, au Blue Whale de Los Angeles, le 14 mai 2018, a été enregistré, et est maintenant disponible sous le titre Real Feels “Live, vol 2” (Sunnyside, dist. Socadisc).

John Raymond est en concert jeudi 21 février au Vieux Carré à St Paul, Minnesota.

à lire aussi article Jazz Trotter : John Raymond en Territoire étranger

à lire aussi article Jazz Trotter : John Raymond - Joy Ride