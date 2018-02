Jazz Trotter : John Raymond - Joy Ride

Pour la parution de son nouvel album “Joy Ride” chez Sunnyside Records le trompettiste et bugliste américain John Raymond est en concert mercredi 07 février à 19h30 et 21h30 au Jazz Standard à New York.

Maintenir un groupe avec une identité et un son uniques n’est jamais facile pour un musicien de jazz. Depuis plus de quatre ans, le trompettiste et compositeur né dans le Minnesota John Raymond y parvient avec ce très singulier trio sans basse Real Feels, où il côtoie le guitariste Gilad Hekselman et le batteur Colin Stranahan.

Avec un jeu singulier à la trompette et au bugle, John Raymond s'impose comme l'un des musiciens de jazz les plus prometteurs. Repéré comme Rising Star par le référendum du magazine Downbeat, John Raymond a joué avec des musiciens tels que Billy Hart, Kurt Rosenwinkel, Orrin Evans, Linda Oh ou Dan Tepfer, entre autres. ll a sorti quatre albums depuis 2012, tous acclamés par le New York Times, Stereogum, Downbeat et JazzTimes. Le musicien est également professeur de trompette à l'Université de l'Indiana.

John Raymond (trompette)

Gilad Hekselman (guitare)

Colin Stranahan (batterie)

