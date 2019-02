Jazz Trotter : Joe Fiedler - Open Sesame

Influencé par deux cousins plus âgés qui jouaient tous les deux de la trompette, le tromboniste et compositeur Joe Fiedler, né et élevé à Pittsburgh, et basé à New York depuis 1993, voulait désespérément devenir lui-même un trompettiste, mais s’est vu offrir à la place un trombone par son professeur de musique, qui voyait Joe Fiedler et le trombone aller très bien ensemble ! Le jeune et timide musicien a accepté ce “mariage arrangé” et la prophétie de son professeur a été validée depuis. Joe Fiedler et le trombone se sont trouvés l’un l’autre alors que le jeune musicien était sous l’influence de deux albums de la collection de son père, “Mercy, Mercy” du Cannonball Adderley Sextet et “Night Train” de Oscar Peterson.

Après un certain temps au Allegheny College en Pennsylvanie, avec le trombone à l’arrière-plan, Joe Fiedler a décidé de rentrer chez lui et a été transféré à l’Université de Pittsburgh, où il a rapidement rejoint le groupe de jazz de l’Université. “Une fois que ma flamme a été rallumée, j’étais à fond ! A cette époque, je ne savais pas comment gagner ma vie en jouant du trombone, mais j’adorais juste jouer et tout le processus”, commente Joe Fiedler.

Après avoir obtenu son diplôme, Fiedler est rapidement devenu un sideman recherché, notamment en prenant la route avec le Glenn Miller Orchestra et en travaillant dans des spectacles de Broadway. Peu de temps après, Fiedler s'installe à New York en 1993, et deux grandes pauses ouvrent réellement un chemin de carrière au tromboniste. Il a appris par des amis membres du quintet de Billy Bang que le grand Cecil Taylor était en train de former un nouveau grand ensemble. Jeune musicien courageux, talentueux et peut-être naïf, Fiedler s'est pointé à la première répétition et, comme on ne lui a pas demandé de partir, il a continué à venir. "Après un certain temps, je pensais que j'étais juste dans le groupe. Même si jouer avec Cecil était génial, ce sont les musiciens que j'ai rencontrés qui ont mené à de nombreux autres projets, directement ou indirectement. Parmi eux, Steve Swell, Susie Ibarra, Chris Jonas, Rob Brown et Chris Lightcap ", explique Fiedler.

Mais savez-vous comment Joe Fiedler est devenu le directeur musical et arrangeur de la série télévisée le plus adorée des enfants, le cultissime Sesame Street ? Ça a commencé en mars 2008 dans un concert à Broadway avec “In The Heights”. En tant que professionnel chevronné connaissant parfaitement la scène musicale latine (il a joué avec Celia Cruz, Eddie Palmieri et d’autres), Joe Fiedler a tout de suite compris que les arrangements du groupe, In the Heights, pourraient être améliorés. Il a suggéré des corrections qui ont impressionné Bill Sherman, l'orchestrateur lauréat du Tony Award.

“Beaucoup de musiques que j’ai entendu à New York sont tellement complexes, et c’est génial.” commente Joe Fiedler, “mais je voulais faire quelque chose de drôle. Dans les années 80, mes groupes préférés étaient les Jazz Passengers, Carla Bley, Ray Anderson, des groupes et des musiciens qui avaient le sens de l'humour, un sens du burlesque, comme tous ces premiers groupes de la Knitting Factory que j’aimais beaucoup. Je suis arrivé à New York à la fin de l’apogée de la célèbre scène downtown. " La présence de Steven Bernstein dans environ le tiers du programme, vient naturellement de là.

Quelle a été la décision pour l'album “Sesame Street”, qui sortira le 22 février ? "Au fil des années, je suis devenu vraiment toqué par la tradition du spectacle", a déclaré Fiedler, racontant des conversations avec le créateur de "Elmo", Kevin Clash, qui le régalait avec les histoires de Jim Henson ainsi que de Joe Raposo et Jeffrey Moss, les directeurs musicaux et auteurs-compositeurs principaux des premières années. "Ensuite, j'ai commencé à faire connaissance avec les marionnettistes, comme Caroll Spinney qui joue Big Bird et Oscar. Il va bientôt prendre sa retraite, une fête est prévue pour lui. Caroll était très proche de Joe Raposo, alors la tradition de ces histoires, de ces relations, a vraiment commencé à m'intriguer. "

Joe Fiedler (trombone)

Jeff Lederer (saxophones soprano et ténor)

Sean Conly (basse électrique)

Michael Sarin (batterie)

Joe Fiedler est en concert lundi 04 février à 19h30 au Dizzy's Club à New York pour la présentation de “Open Sesame” , avec en invités spéciaux Elmo et… Wynton Marsalis.

En direct sur http://musiclive\.stream21\.us/live\.php?artist=Joe\+Fiedler\+and\+Sesame\+Street\+At\+Dizzy%27s\+Club,\+New\+York,\+NY,\+US

à lire aussi article Jazz Trotter : Joe Fiedler