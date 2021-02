Jazz Trotter : Joe Chambers - Samba de Maracatu

“Samba de Maracatu” marque le retour remarqué sur Blue Note d'une figure importante dans l'histoire du label : le multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et enseignant Joe Chambers.

Bien que ses débuts en leader chez Blue Note, avec “Mirrors”, datent de 1998, son association avec le label est beaucoup plus profonde.

Au milieu et à la fin des années 1960, Joe Chambers a joué de la batterie pour de nombreuses personnalités de Blue Note, apparaissant sur certains des albums les plus marquants de la décennie, notamment “Adam's Apple” et “Etcetera” de Wayne Shorter, “Components” et “Happenings” de Bobby Hutcherson, “Breaking Point” de Freddie Hubbard, “Mode for Joe” de Joe Henderson, “Contours” de Sam Rivers, “Andrew !!!” d'Andrew Hill, “Fancy Free” de Donald Byrd et bien d'autres.

Les propriétaires du label - Alfred Lion et Francis Wolff - ont offert à Joe Chambers la possibilité d'enregistrer son propre album pour le label pendant cette période fertile. Cependant, Joe Chambers était tellement à l'aise pour enregistrer et tourner avec tant de grands noms du jazz qu'il déclina l'opportunité. Il a néanmoins laissé un héritage en tant qu'artiste de jazz singulier et polyvalent, capable de jouer avec l'ensemble de percussions révolutionnaire de Max Roach, M'Boom, ainsi que d'enregistrer ses propres albums en tant que leader sur les labels Muse, Candid, Savant.

“Samba de Maracatu” partage des caractéristiques similaires à celles de son précédent album de 2016, “Landscapes” (Savant), sur lequel Joe Chambers s'est réenregistré sur plusieurs pistes en jouant de la batterie, du vibraphone, du marimba, du piano, des congas, des bongos et des synthétiseurs tout en interagissant avec le bassiste Ira Coleman et le pianiste Rick Germanson. Lors de la création de “Landscapes”, Joe Chambers s'est inspiré du disque de Bill Evans de 1963, “Conversations with Myself”, sur lequel il a créé de multiples lignes de piano contrapuntiques en se dupliquant. Sur “Samba de Maracatu”, Joe Chambers a appliqué une approche similaire cette fois-ci avec l'accompagnement du pianiste Brad Merritt et du bassiste Steve Haines - deux musiciens de jazz basés en Caroline du Nord.

Sur “Samba de Maracatu”, Joe Chambers s'affirme davantage au vibraphone. La chanson titre, un original de Joe Chambers, souligne à la fois sa maîtrise du vibraphone et son affinité pour les rythmes brésiliens. Le titre de la chanson fait référence aux rythmes syncrétiques afro-brésiliens, originaires de la province brésilienne de Pernambuco. Le rythme a également ses racines dans la religion afro-brésilienne du candomblé.

Bien que “Samba de Maracatu” ne soit pas un album de jazz brésilien au sens strict du terme, Joe Chambers utilise différents rythmes et des instruments de percussion brésiliens. Sur l'excellente revisitation de Circles, une composition à suspense qu'il a écrite pour M'Boom au début des années 70, Joe Chambers donne le ton avec une abstraction du rythme bione brésilien, tandis que sur la version aventureuse du Rio de Wayne Shorter, il utilise un rythme de bossa nova irrésistible vers la fin.

Ailleurs, Joe Chambers aborde des standards. L'album commence par une lecture délicieuse du standard de Broadway d'Arthur Schwartz et Howard Dietz, You and the Night and the Music. Plus tard, Joe Chambers invite la chanteuse de la Nouvelle-Orléans Stephanie Jordan à chanter en tête d'une belle interprétation de Never Let Me Go de Jay Livingston et Ray Evans, un classique rendu célèbre par Nat King Cole. Il y a aussi la version cinématographique de Sabeh el Nur, la composition de jazz moderne de Karl Ratzer de 1998.

L'album comprend également une interprétation de Visions de Bobby Hutcherson. Joe Chambers a enregistré la version originale avec Hutcherson en 1968 (sortie sur l'album “Spiral” du vibraphoniste), et sa lecture sensuelle accorde une attention particulière à la mélodie rêveuse et au rythme envoûtant de Hutcherson.

Joe Chambers tire son chapeau à une autre icône de Blue Note - Horace Silver - avec son relooking d'Ecaroh, une des compositions les plus expérimentales de Horace Silver qui a fait partie du répertoire de Joe Chambers au cours de la dernière décennie. La pulsation oscille gracieusement entre ballade lente, shuffle latin mid-tempo et blues déambulatoire, tandis que l'harmonie se déplace entre accords mineurs et majeurs.

Le rappeur MC Parrain fait une apparition surprenante sur New York State of Mind Rain, un mélange intriguant de N.Y. State of Mind, le morceau hip-hop de Nas en 1994, et de Mind Rain, le morceau de Joe Chambers en 1978, extrait de son LP “Double Exposure” (Muse). DJ Premiere a échantillonné des parties de Mind Rain pour construire le classique de Nas, et les rimes de MC Parrain fournissent le contexte historique entre les deux morceaux, tandis que le rythme fluctue entre le swing jazz et le backbeat hip-hop.

En effet, “Samba de Maracatu” est un portrait approprié des talents consommés de Joe Chambers en tant que vibraphoniste, percussionniste, batteur, compositeur et chef d'orchestre. L'album reflète également ses connaissances musicales cumulées et sa polyvalence, acquises pendant plus de 50 ans en tant que musicien professionnel.

Joe Chambers est né à Stoneacre, en Virginie, mais a été élevé principalement à Chester, en Pennsylvanie. Ses premières aspirations musicales se sont concentrées sur la composition, même en jouant de la batterie. Après le lycée, il étudie la composition au Conservatoire de Philadelphie et à l'Université américaine de Washington. Ses premiers concerts professionnels commencent à l'âge de 18 ans ; il commence à jouer et à tourner avec l'artiste R&B Bobby Lewis. Pendant son séjour à Washington, il a commencé à jouer avec le JFK Quintet, qui comprenait également le saxophoniste Andrew White et le bassiste Walter Booker, six soirs par semaine au Bohemian Caverns.

Freddie Hubbard a entendu Joe Chambers un soir au Bohemian Caverns et l'a encouragé à déménager à New York. Joe Chambers s'installe en 1963, jouant beaucoup avec le trompettiste Hugh Masekela. Un an plus tard, Joe Chambers a fait sa première date Blue Note en jouant sur le Breaking Point de Hubbard, qui présentait la composition classique de Joe Chambers, Mirrors.

Joe Chambers continuera d'enregistrer en tant que sideman et compositeur pour de nombreux artistes Blue Note, mais son plus grand collaborateur sera Hutcherson, dont les deux premiers LP - “Dialogue” (1965) et “Components” (1966) - mettent en avant les compositions plus abstraites de Joe Chambers. Le partenariat entre Joe Chambers et Hutcherson durera jusqu'au début des années 70.

En 1970, Joe Chambers prend une année sabbatique pour répéter avec l'ensemble M'Boom de Max Roach. Le premier enregistrement de Joe Chambers en tant que chef d'orchestre, “The Almoravid” (Muse), ne sort pas en 1974. Après quelques autres albums, Denon Records a sorti “Punjab” 1979, un album audacieux de piano solo.

Joe Chambers continue à travailler comme accompagnateur pour Chet Baker, David Murray, Steve Grossman, et joue même sur la bande originale du film de Spike Lee, “She's Gotta Have It”, sorti en 1986. En 1990, il entame une longue carrière d'éducateur, d'abord à la New School of Jazz and Contemporary Music de New York, puis à l'université de Caroline du Nord Wilmington. Dans cette dernière, il est devenu le premier Thomas S. Kenan Distinguished Professor of Jazz en 2008.

Joe Chambers n'enseigne plus, choisissant de se recentrer sur sa carrière d'instrumentiste de jazz, de compositeur et de chef d'orchestre, allant même jusqu'à reconvoquer l'ensemble de percussions M'Boom pour quelques représentations en direct. Samba de Maracatu est une splendide rentrée pour Joe Chambers en tant que musicien à plein temps, puisqu'il retrouve Blue Note Records, qui lui a offert sa première opportunité d'enregistrement.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)