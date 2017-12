Jazz Trotter : João Lencastre - Moments in Freedom

Pour la parution de son nouvel album “Moments in Freedom” chez Clean Feed Records le batteur portugais João Lencastre est en concert jeudi 14 décembre à 22h30 au Hot Club à Lisbonne (Portugal).

Le batteur et compositeur portugais João Lencastre est de retour pour un nouvel opus de son projet Communion, pour lequel il a précédemment fait appel à des musiciens comme David Binney, Bill Carrothers, Thomas Morgan, Leo Genovese, Phil Grenadier ou Jeremy Udden. Cette fois, il est en trio, invitant un de ses partenaires habituels, le pianiste Jacob Sack, et un nouveau venu, le contrebassiste norvégien, vivant à New York, Oivind Opsvik.

L'essence du concept de Communion reste vivante, mais cette fois seulement trois des morceaux sont des compositions du leader. Les autres sont des improvisations du trio, certaines jouées librement et d'autres minutieusement structurées par les trois musiciens, c’est de là que vient le titre "Movements in Freedom".

Jacob Sack (piano)

Oivind Opsvik (contrebasse)

João Lencastre (batterie)