Jazz Trotter : Joachim Caffonnette, Extended - Bittersweet Times

Sur son troisième album en tant que leader "Bittersweet Times", le pianiste belge Joachim Caffonnette approfondit et affine son approche, balançant soigneusement entre les influences impressionnistes et l'héritage bebop qui caractérisent sa signature.

"Extended" se veut une projection de l’écriture de Joachim Caffonnette, aussi mélodique que contrastée, oscillant entre swing brûlant et harmonies. Il choisit de la présenter à travers divers ensembles instrumentaux qui stimulent les rencontres et la spontanéité entre les musiciens. Cette fois, Joachim Caffonnette réunit certains des musiciens les plus prometteurs de leur génération : le contrebassiste de la Nouvelle-Orléans Jasen Weaver, le batteur israélien Noam Israeli basé à New York et, en invité spécial, le trompettiste de Kansas City Hermon Mehari. Sur trois titres, le groupe est rejoint par Édouard Wallyn au trombone et Quentin Manfroy aux flûtes alto et basse, dévoilant un son presque orchestral.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Joachim Caffonnette

A Eupen (Belgique) samedi 18 septembre à 21h au Kulturzentrum Jünglingshaus

A Saint Vith (Belgique) dimanche 19 septembre au Triangel

Joachim Caffonnette (piano et compositions)

Jasen Weaver (contrebasse)

Noam Israeli (batterie)

Hermon Mehari (trompette (sur 1, 2, 4, 6))

Édouard Wallyn (trombone (aux 1, 4, 6))

Quentin Manfroy (flûtes alto et basse (aux 1, 4, 6))

