Jazz Trotter : Jim Snidero - Project-K

K, comme Korea ! Le saxophoniste Jim Snidero ajoute à son brillant quintet une musicienne coréenne, Do Yeon Kim et son gayageum, sorte de cithare à douze cordes de soie et caisse de résonance en bois de paulwlonia…

Avec le “Projet K” qui paraît chez Savant, Jim Snidero innove. Il absorbe et réfracte divers aspects de la culture populaire coréenne et se penche sur un sujet qui lui tient à cœur : " Ayant une femme, une famille et des amis coréens, je suis immergé dans la culture coréenne depuis plus de 20 ans. Entre l'histoire, la culture et la philosophie coréennes, j'ai senti qu'il y avait beaucoup à explorer musicalement."

à lire aussi article Jazz Bonus : Jim Snidero - Main Street

Faisant le lien entre sa propre esthétique et ces traditions, Jim Snidero révèle l'une des œuvres les plus marquantes de sa carrière. En choisissant le personnel pour donner corps à cette musique, les décisions du saxophoniste se sont avérées totalement pertinentes. La section rythmique, composée du pianiste Orrin Evans, de la bassiste Linda May Han Oh et du batteur Rudy Royston, apporte un équilibre rare de sensibilité, de force et de perspicacité à ces entreprises. Et le trompettiste Dave Douglas est le parfait complément pour le saxophoniste." Je voulais utiliser un instrument traditionnel coréen dans le cadre du “Project K” et c'est le gayageum qui m'a le plus séduit. Mon but était d'intégrer pleinement l'instrument dans certains arrangements", explique Snidero, "etDo Yeon Kimétait le choix naturel. En tant que groupe, nous avons tous été capables de créer ce que je crois être une musique à la fois unique et inspirée".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Jim Snidero, saxophone alto

Dave Douglas, trompette

Orrin Evans, piano

Linda May Han Oh, basse

Rudy Royston, batterie

Do Yeon Kim, gayageum

Jim Snidero Quartet est en concert ce mercredi 19 février à 20h au Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (Espagne) dans le cadre de Jazz en el Centro