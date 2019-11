Jazz Trotter : Jim Beard & Jon Herington - Chunks and Chairknobs

Pour leur premier projet en duo, les vétérans Jim Beard et Jon Herington explorent ensemble leur alchimie singulière sur “Chunks et Chairknobs”. Un dialogue piano-guitare qui réunit organiquement leur intérêt commun pour le rock, la pop, la bossa, le blues et le jazz. Mais leur collaboration en tant que sidemen dans le groupe Steely Dan change les règles du jeu… Cette rencontre les voit se partager les huit compositions, alterner les rôles, se soutenir mutuellement tout en livrant en chemin des joyaux mélodiques et de brillants solos.

"Nous avons dû réfléchir à qui pouvait faire quoi et où, confie Jim Beard, parce que ce n'est pas l'instrumentation en duo la plus évidente. C'est tellement différent que si c'était piano et basse ou guitare et basse, piano et saxophone ou guitare et saxophone… Parce que les deux instruments sont si semblables dans la façon dont ils fonctionnent et se comportent dans un groupe, en particulier par l'aspect harmonique.

"Il a donc fallu un peu de temps pour trouver ce qu'il y avait de mieux." ajoute Jon Herington. “Ce sont deux instruments qui ne coopèrent pas nécessairement très bien. Qui va jouer le rôle de basse ? Qui va garder le tempo ? Nous avons donc dû chercher parmi les différentes mélodies pour trouver ce que nous pouvions leur faire pour qu'elles fonctionnent. Et ça a pris du temps."

“Chunks et Chairknobs” a été enregistré à la suite d'une brève tournée en duo qu'ils ont effectuée l'an dernier dans le cadre de leur pause avec Steely Dan. "L'idée était de trouver des endroits avec de bons pianos et de faire un petit tour en voiture à une courte distance de New York, juste pour que nous puissions l'essayer, explique Beard. Nous avons donc répété un peu et nous avons fait six concerts en quelques semaines. Ce fut à la fois difficile et très révélateur, parce qu’on est tellement exposé dans ce duo. La guitare et le piano ensemble, c'est une sorte d'instrumentation hostile. "

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Steely Dan est en concert du mercredi 06, vendredi 08 et samedi 09 novembre à 20h au Met à Philadelphie.

Le duo est programmé au New Morning à Paris (75) le jeudi 05 mars 2020.