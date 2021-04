Jazz Trotter - Jean-Michel Pilc - Visions

Après avoir distillé ces derniers mois une série de solos inédits, le pianiste français Jean-Michel Pilc les a réunis en un tout nouvel EP introspectif, "Visions", paru sur le label montréalais Justin Time

« Il n’y a probablement pas de pianiste jazz aussi diversifié et imprévisible que Jean-Michel Pilc ». — JazzTimes

Menant une riche carrière internationale depuis de nombreuses années, à New York d’abord, et aujourd’hui à Montréal où il enseigne à l’université McGill, Jean-Michel Pilc dépasse le cadre du jazz, captivant tous les publics avec ses performances viscérales et hautement originales.

Il a travaillé avec plusieurs légendes du jazz ainsi qu’avec Harry Belafonte en tant que directeur musical et pianiste et a joué en duo avec la légendaire Jessye Norman. Lors de ses performances en tant que soliste et pianiste en trio, Jean-Michel improvise et fusionne le jazz, le classique et la chanson, avec une grande invention mélodique et rythmique et une technique exceptionnelle

Jean-Michel Pilc explicite le propos de ces “Visions” : “En musique, il s’agit selon moi autant de visualiser et de raconter une histoire que d’entendre des sons. La musique relie les sens d’une manière mystérieuse et unique. Le terme “Visions” incarne plus que tout autre ce que je ressens lorsque je suis en train de créer un morceau. L’improvisation est une expérience qui nous transcende et nous projette dans un univers totalement nouveau. On voit ce qui nous entoure comme pour la première fois et ne les perçoit plus jamais de la même manière”

(extrait du communiqué de presse)