Jazz Trotter : Jazz Worms - Squirmin'

Le quintet de jazz de Denver, Jazz Worms, se reconstitue pour un deuxième album, 30 ans après le premier ! “Squirmin'”, qui paraît sur Capri, réunit à nouveau le pianiste Andy Weyl, le saxophoniste Keith Oxman, le batteur Paul Romaine, le cornettiste Ron Miles et le bassiste Mark Simon.

" Vingt-cinq ans plus tard et toujours le meilleur groupe de jazz de Denver. " écrivait la revue Jazz @ Altitude du concert de retrouvailles de Dazzle. Plus de 30 ans après la sortie de leur premier album, le quintet de Denver The Jazz Worms effectue un retour inattendu avec “Squirmin'”, qui paraît sur Capri Records. Cette nouvelle session passionnante, qui valait la peine d'être espérée, réunit les cinq Worms d'origine - le pianiste Andy Weyl, le saxophoniste Keith Oxman, le batteur Paul Romaine, le cornettiste Ron Miles et le bassiste Mark Simon - pour un ensemble revigorant de nouveaux morceaux qui reprennent là où le groupe s’était arrêté trois décennies plus tôt.

Tout comme leur premier album de 1987, “Crawling Out”, qui faisait référence à l'émergence de cinq nouvelles voix sur la scène du jazz, “Squirmin'” capture le sentiment d'anticipation et d'urgence qui caractérise ce deuxième album. La continuité et le passage du temps sont reflétés par la couverture de l'album, qui reproduit son prédécesseur avec un peu plus de cheveux gris et le sens de la réactualisation.

"Je pense que “Crawling Out” a marqué les esprits", déclare Keith Oxman avec un certain degré d'euphémisme. Je rencontre tout le temps des gens qui me disent : "J'ai toujours le vinyle original" ou "J'adorais vous entendre jouer". C'est donc merveilleux d'être à nouveau ensemble".

Ce long hiatus s'explique par le fait que chacun des Worms a mené une carrière bien remplie de son côté. Keith Oxman est un pilier de la scène de Denver qui a enregistré des albums avec des légendes telles que Charles McPherson, Dave Liebman et Houston Person, tout en étant un enseignant marquant à l'East High School de la ville. Ron Miles est devenu l'un des artistes les plus acclamés de la scène jazz actuelle, enregistrant ses propres albums pour Blue Note tout en forgeant des collaborations significatives avec des grands noms comme Bill Frisell, Jason Moran, Brian Blade et Joshua Redman. Andy Weyl a fait le tour du monde avec le groupe vocal Rare Silk et a croisé la route d'artistes de renom tels que James Moody, Tom Harrell, Benny Golson et Eddie Harris. Romaine et Simon ont cofondé le supergroupe Convergence du Colorado.

Mais lorsqu'ils ont uni leurs forces au début des années 1980, les Worms (le nom est un acronyme de leurs noms de famille respectifs) étaient simplement cinq étoiles montantes de la scène jazz de Denver désireuses de trouver l’occasion de créer un son original. "Nous avons tous grandi ensemble", se souvient Keith Oxman. "Nous étions tous des jeunes gens qui arrivaient au même moment, qui avaient des idées similaires sur la musique et qui aimaient simplement jouer ensemble." Après quelques années, cependant, chacun s'est retrouvé sur un chemin séparé jusqu'à ce qu'un concert de retrouvailles en 2014 au vénérable club de jazz de Denver, le Dazzle, révèle que l'ancienne alchimie était intacte.

“Squirmin'” ne répond pas seulement au désir de longue date des membres du groupe de retrouver la magie, il marque également la réalisation d'un rêve pour le fondateur de Capri Records, Thomas Burns, qui était lui-même au début d'une carrière remarquable en tant que propriétaire de label, promoteur, photographe, écrivain et entrepreneur. "Je voulais vraiment enregistrer leur premier album, mais [le chanteur et propriétaire du label] James Van Buren m'a devancé", se souvient Thomas Burns. "The Jazz Worms avaient un son tellement différent dans le contexte de l’époque, alors que la plupart des musiciens de jazz de Denver étaient encore tournés vers le jazz classique de Ben Webster et Coleman Hawkins. Entendre un groupe de jeunes gens se défouler comme des fous était vraiment excitant."

Les résultats de cette renaissance bienvenue ont dépassé les attentes. "C'était magique", dit Thomas Burns. "J'adore la façon dont ces gars interagissent. Ils semblent en symbiose : ils parlent comme un seul homme, ils s'écoutent les uns les autres, toutes les choses qu'on enseigne sur les musiciens de jazz, ils les ont. Ils brillent toujours en tant que groupe".

"Je suis ravi de cet album", déclare Keith Oxman. "Je pense qu'il est encore meilleur que le premier. Je pense que c'est surtout dû au fait que nous nous aimons vraiment tous et que nous aimons jouer ensemble, même s'il a été difficile de nous réunir dans une même pièce."

