Jazz Trotter : Jazz Trotter : AMR Jazz Festival 2021

Le 40e AMR JAZZ FESTIVAL de Genève a lieu du 16 au 26 septembre 2021.

Créée en 1973 par des musiciens passionnés par la scène des musiques de jazz et d’improvisation, l’Association pour l’encouragement de la Musique impRovisée (AMR) a milité pour la création et le développement d’une scène musicale genevoise et organisé régulièrement des concerts et des ateliers de musique. Huit ans après sa création, elle obtenait une reconnaissance des autorités qui mettaient à sa disposition le bâtiment du 10 rue des Alpes, surnommé le «Sud des Alpes». Depuis lors, l’AMR et son centre musical sont devenus un des pôles de la vie culturelle genevoise.

à lire aussi article Jazz Trotter : AMR Jazz Festival 2019

L’association présente chaque année plus de deux cents soirées musicales publiques et deux festivals (l’un offert et en plein air dans le parc des Cropettes à la fin juin, l’autre payant au printemps). Elle organise 45 ateliers hebdomadaires de pratique musicale en orchestre et de nombreux stages.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.