Jazz Trotter : Jazz Station Big Band - Moods

“Moods” du Jazz Station Big Band, démontre le bonheur de se retrouver de l’ensemble bruxellois pour enfin enregistrer leur travail, avec l'énergie d'un lion juste libéré de sa cage.

Le Jazz Station Big Band est le groupe maison du célèbre club de jazz bruxellois, la Jazz Station. Formé en 2006, il est composé de 14 grands solistes dont ses propres arrangeurs.

L'album “Moods” a été enregistré dans le légendaire Jet Studio, Bruxelles, avec son acoustique unique et impeccable en septembre 2020.

Cet enregistrement présente neuf titres originaux composés et arrangés par des membres du big band : Stéphane Mercier, François Decamps, Steven Delannoye et Jean Paul Estiévenart. L'un des avantages d'avoir plusieurs compositeurs dans le groupe est la diversité atteinte dans le répertoire. En effet, l’éventail proposé est très large : swing (A Mood, Mixed Feelings), ballades (Ma Elle, Amazing Angel's Life), grooves (Route 166, Don't Butt in Line) et rythmes africains (Artichoke Facial). Les arrangements sont audacieux, pleins d'inventions et de mesures composées. On voyage à travers de beaux paysages, toujours intéressants, avec un brin de folie. Au sein du groupe, on retrouve également quelques-uns des meilleurs solistes belges.

(extrait du communiqué de presse)

Stéphane Mercier (leader, saxophone alto & flûte traversière)

Loïc Dumoulin (lead trompette & bugle)

Jean-Paul Estiévenart (trompette & bugle)

Pauline Leblond (trompette & bugle)

David De Vrieze (trombone)

Peter Delannoye (trombone)

Bart De Lausnay (trombone basse)

Daniel Stokart (saxophone soprano/ alto & flûte traversière)

Steven Delannoye (saxophone ténor)

Vincent Brijs (saxophone baryton)

François Decamps (guitare)

Vincent Bruyninckx (piano)

Boris Schmidt (contrebasse)

Toon Van Dionant (batterie)