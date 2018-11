Jazz Trotter : Jazz Onze + à Lausanne

En 2017, Jazz Onze + a fêté ses 30 ans et établi un nouveau record de fréquentation. En plus des deux salles du Casino de Montbenon et de l’EJMA ainsi que celle de La Datcha, une collaboration inédite avec les Docks est à l’origine du concert de Femi Kuti & The Positive Force.

Nouveauté pour cette 31ème édition : quatre concerts d’exception seront également donnés dans le BCV Concert Hall de l’HEMU, qui accueillera l’accordéoniste Vincent Peirani et son quintet Living Being, le trio du guitariste Julian Lage, le trompettiste Avishai Cohen et le nouveau phénomène anglais Mammal Hands.

Coeur du festival, la salle Paderewski accueille cette année le saxophoniste Jan Garbarek accompagné du percussionniste Trilok Gurtu mercredi 07 novembre en ouverture du festival.

Jan Garbarek (saxophone ténor, saxophone soprano)

Rainer Bruninghaus (piano, claviers)

Yuri Daniel (basse)

Trilok Gurtu (batterie, percussions)

