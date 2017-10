Jazz Trotter : Jazz Onze+ 2017 à Lausanne

La 30ème édition du festival Jazz Onze + à Lausanne (Suisse) a lieu du mardi 31 octobre au dimanche 05 novembre 2017.

Du nom de la tension d’un accord de jazz (onzième augmentée) l’association Onze+ vise à promouvoir les musiques créatives et d’improvisation. Fondée en 1986 à l’instigation d’un groupe de musiciens lausannois, l’association Onze+ a également pour but de regrouper tous les acteurs régionaux de ces musiques. La part la plus populaire de ses activités est évidemment constituée par son festival. Tout au long de l’année, l’association gère également un local de répétition, organise des concerts d’été au Théâtre de Verdure de Montbenon (y sont programmés des musiciens membres de l’association) dans le cadre de Lausanne Estivale et réunit les fans de jazz pour des séances d’écoute où chaque participant peut présenter le disque de son choix sur la base d’une thématique prédéfinie.

En 30 ans d’existence, le JazzOnze+ Festival Lausanne a accueilli au casino de Montbenon de grands musiciens de jazz, de Dave Holland à Marcus Miller, d’Elvin Jones à Bill Stewart, de Lester Bowie à Christian Scott, de Charles Lloyd à Joe Lovano et de Joachim Kühn à Brad Mehldau, sans oublier tout ce que la Suisse a enfanté comme musiciens de jazz. Il a également donné une fenêtre au jazz et à son évolution à travers les musiques actuelles avec l’ouverture d’une deuxième grande scène, l’Espace Jazz, en 1999. Depuis 2016, le festival s’étend jusqu’au Flon avec l’organisation de concerts gratuits à la Datcha et dans les deux salles de l’EJMA, l’Auditoirum et l’Atrium.

mardi 31 octobre à 20h pour l’ouverture du festival, Joe Lovano Quartet à la salle Paderewski à la Salle Paderewski

Joe Lovano (saxophone ténor)

Lawrence Fields (piano)

Peter Slavov (contrebasse)

Otis Brown III (batterie)

dimanche 05 novembre à 17h pour la clôture du festival, Richard Galliano et Ron Carter à la Salle Paderewski

Richard Galliano et Ron Carter

Richard Galliano (accordéon)

Ron Carter (contrebasse)

