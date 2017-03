Jazz Trotter : Jazz : A Celebration of America’s Sound

La compositrice et chef d'orchestre Maria Schneider ainsi que la compositrice et clarinettiste-saxophoniste Anat Cohen sont en vedettes lors du Celebration of America’s Sound à la Yale University à New Haven dans le Connecticut.

vendredi 10 mars à 20h30 Anat CohenQuartet au Schwarzman Center

Anat Cohen (clarinette)

samedi 11 mars à 14h Maria Schneider Orchestra au Schwarzman Center

Maria Schneider (direction)