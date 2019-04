Jazz Trotter : International Jazz Day - Global Concert à Melbourne

Créé au terme de la Conférence générale de l’Unesco en 2011 à l’initiative de l'ambassadeur de bonne volonté Herbie Hancock et reconnu par l’ Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du Jazz rassemble des pays à travers le monde pour célébrer le jazz, souligner son rôle majeur dans le dialogue entre communautés, combattre les discriminations et promouvoir la dignité humaine. L’institut du Jazz d’Herbie Hancock et le partenaire officiel de l’Unesco dans le cadre de l’organisation de cette journée internationale.

Les 29 et 20 avril, une série de concerts, programmes de sensibilisation et initiatives collectives seront présentées en partenariat avec le Conservatoire et l’Université de Melbourne, rassemblant une quinzaine d’immenses jazzmen. Et, en guise de pièce maîtresse des festivités, se déroulera également le All-Star Global Concert, comme chaque année dans le pays d’accueil. Il s’agit d’un ensemble éphémère rassemblant des artistes internationaux de jazz et d’autres genres musicaux, dont le concert unique mélange les styles, les cultures et les langues.

Le concert aura lieu cette année à Melbourne, dans le Hamer Hall du fameux Arts Centre Melbourne. Il sera diffusé gratuitement en direct ou en streaming sur jazzday.com, unesco.org, YouTube et Facebook à 15:00 UTC le mardi 30 avril (11:00 New York | 16:00 London | 17:00 Paris | 00:00 Tokyo (1er mai) | 01:00 Melbourne (1er mai).

L’icône du jazz, le pianiste Herbie Hancock (USA), et le trompettiste James Morrison (Australie) seront co-directeurs artistiques de ce concert à Melbourne que dirigera John Beasley (USA). Le concert rassemblera un casting international d’artistes de plus de douze nationalités parmi lesquels : Cieavash Arian (Iran), William Barton (Australia), Brian Blade (USA), A Bu (China), Igor Butman (Russie), Theo Croker (USA), Joey DeFrancesco (USA), Eli Degibri (Israel), Kurt Elling (USA), James Genus (USA), Paul Grabowsky (Australie), Antonio Hart (USA), Matthew Jodrell (Australie), Aditya Kalyanpur (Inde), Ledisi (USA), Jane Monheit (USA), James Muller (Australie), Eijiro Nakagawa (Japon), Mark Nightingale (UK), Jeff Parker (USA), Chico Pinheiro (Brésil), Tineke Postma (Pays-Bas), Eric Reed (USA), Antonio Sánchez (Mexique), Somi (USA), Ben Williams (USA), Lizz Wright (USA) et Tarek Yamani (Liban), et d’autres dont on attend encore la confirmation.

International Jazz Day : les événements en France