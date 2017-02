Pour la parution de leur permier album « Infinitude », les trompettistes et saxophoniste canadiennes Ingrid et Christine Jensen sont en concert vendredi 17 février à 19h30 et 21h30 à la Jazz Gallery de New York.

Ingrid Jensen (trompette)

Christine Jensen (saxophone)

Ben Monder (guitare)

Matt Clohesy (basse)

Jon Wikan (batterie)