Jazz Trotter : Ignasi Terraza - Intimate Conversations

Le pianiste Ignasi Terraza explore une ambiance d'intimité à travers une série de conversations musicales avec des amis et collaborateurs de longue date - Andrea Motis à la trompette, Scott Hamilton au saxophone ou Antonio Serrano à l'harmonica.

Scott Hamilton témoigne : “C'est Maxine Gordon, auteur et historienne, qui m'a présentéIgnasi Terrazapour la première fois à Paris, au Duc des Lombards. Il l'avait déjà captivée lorsqu'il s'était produit à Barcelone dans le cadre d'un hommage à son mari Dexter Gordon. Si Maxine vous recommande quelqu'un, vous le remarquez et quelques secondes après le début du concert d'Ignasi Terraza, vous comprenez pourquoi. Sa relation profonde avec la musique et l'émotion qu'il déverse sur les touches forment une connexion à la fois exaltante et tendre.”

Formidable pianiste et compositeur, il a intégré à sa formation classique la liberté et l'amour exploratoire venus du jazz, sans jamais oublier le swing. Une discographie impressionnante, avec 24 albums en tant que leader, 32 en tant que sideman et au moins 8 autres projets d'enregistrement en collaboration, vous pourriez vous demander ce qu'il pourrait apporter de frais et de passionnant. Comme l'explique Ignasi Terraza : "Je pense qu'avec le temps, je me sens de plus en plus connecté à mon instrument. C'est comme une continuation de mon esprit et je sens que je peux m'exprimer".

“Intimate Conversations”. Confort et excitation. Honnêteté et respect. De nouvelles zones exaltantes à explorer tout en se remémorant les anciennes. Enregistrée lors de trois sessions distinctes, chaque conversation nous permet d'avoir un aperçu de l'alchimie musicale entre ces incroyables musiciens. Elle explore également les superbes textures du piano avec ces instruments qui savent parfaitement où ils peuvent aller, repoussant les limites quand c'est nécessaire et en restant en sécurité quand c'est approprié. Bien que les trois sessions soient présentées conjointement comme un collectif dans l'album, chacune d’elles mérite d'être explorée séparément.

