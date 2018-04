Jazz Trotter : Ian Siegal au Tunnels de Bristol

En plus de 25 ans de tournées, Ian Siegal n'a jamais changé de discours : des chansons qui sonnent vraies, des concerts qui secouent, des voix servies crues. Il est aujourd'hui considéré comme l'artiste de blues britannique le plus important depuis les années 60. En 2018, il est en tournée avec son nouvel album, "All the Rage", produit par l'américain Jimbo Mathus. Toutes les chansons sont typiques de son style : entre ombre et lumière, des jeux de mots astucieux et un gosier écorché.

Informations et réservations sur le site du thetunnelsbristol.co.uk.

Se procurer l'album : Dixiefrog Records/All the Rage.