Jazz Trotter : Hilary Gardner - The Late Set

Parallèlement à la parution de « The Late Set » chez Anzic Records la chanteuse américaine Hilary Gardner se produit avec le trio vocal Duchess mardi 5 décembre au Jazz Standard à New York.

Les pneus des taxis sifflent sur le trottoir humide tandis que vous descendez un escalier sans prétention dans une rue secondaire à Greenwich Village. Entrant dans le club, vous retirez votre manteau, humide de la brume qui se transforme en pluie dehors, peu importe. Vous êtes arrivé.

À l'intérieur, les flammes des bougies et des ombres dansent sur les murs et vous trouvez place à un angle de table. Vous commandez un Manhattan tout en surveillant la salle. À vingt-trois heures, les autres clients affluent : des amants clandestins ; des jeunes musiciens patientant pour la jam session en espérant jouer quelques refrains de bebop ; des musiciens plus âgés, venus après leurs concerts pour échanger des potins ; un ou deux voisins du quartier éclusant quelques verres ; et une poignée de mélomanes qui, après leur journée de travail, sont bien décidés à écouter une musique qui ne survient qu’à cette heure.

Et c'est bien pour ça que vous êtes là : pour la musique. Des notes suspendues dans les airs comme autant de gouttes de rosée argentées sur une toile d'araignée au clair de lune. Des standards déployées langoureusement, prenant leur temps. Triste, séduisante, drôle, contemplative… C’est de la musique pour noctambules. Le pianiste effleure les touches. Le chanteur sourit et respire. Bienvenue au “late set”.

Hilary Gardner grandit en Alaska où elle commence a chanter des airs de Patsy Cline dans les bars. En 2003 elle emménage à New York où sa carrière commence à décoller, elle fait une apparition sur un album de Moby et elle est invitée par Jeff Goldblum à la soirée d’ouverture du Café Carlyle. Il y a quelques années elle fonde un trio de voix avec Amy Cervini et Melissa Stylianou s’appelant Duchess. Elles sortent deux albums, acclamés par la critique, sur le label Anzic Records. “The Late Set” , le nouveau disque d’Hilary Gardner avec le pianiste Ehud Asherie, est né de leurs performances dans son club préféré de Greenwich Village, Mezzrow.

