Jazz Trotter : Héloise Lefebvre & Paul Audoynaud - Sun Dew

Issu de la jeune scène berlinoise, Sun Dew, est un sextet crée à l’initiative de deux compositeurs français, Héloïse Lefebvre (violoniste) et Paul Audoynaud (guitariste) tous deux résidant à Berlin depuis 5 ans.

Sun Dew a déjà fait quelques apparitions très remarquées en Allemagne et le concert de présentation avant l’enregistrement au Studio Sextan a suscité bien des intérêts auprès des journalistes présents ce jour là.

Au-delà des compositions, c’est aussi tout le socle rythmique qui assure chez Sun Dew une couleur spécifique et un son aux confins de la pop, du jazz et du classique. Une grande qualité musicale assurée par Liron Yariv au violoncelle, Paul Santner à la contrebasse, Johannes Von Ballestrem au piano et Christian Tschuggnall à la batterie.

L’envergure d’un sextet reste toujours un enjeu complexe, inventif et créatif... il en ressort ici une merveilleuse alchimie qui transporte et qui traduit ce qui peut se faire de mieux dans la rencontre d’une jeune génération européenne curieuse de tout et à la technique musicale de tout premier ordre.

Violoniste formée à Tours, Héloïse Lefebvre nous fait réellement découvrir une autre facette de cet instrument peu joué en Jazz mais très identifié par ses adeptes et ses représentants. Une technique très particulière qui marque cet enregistrement et le discours du groupe sur scène.

Paul Audoynaud, quant à lui, distille une guitare très variante, très élégante et là aussi très mélodique avec une ouverture de répertoire très large.

Tous deux résident à Berlin depuis 5 ans. Une réelle volonté de leur part à s’expatrier pour la découverte, la rencontre et l’échange. Très rapidement ils ont su capter et assembler un subtil mélange d’influences artistiques au sein d’une ville dans laquelle, depuis quelques années, il existe un bouillonnement culturel et musical très fort.