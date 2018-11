Jazz Trotter : Helen Sung - Sung with Words

La pianiste et compositrice Helen Sung a passé la plupart de sa vie dans deux mondes distincts : étudiante en musique classique dès son plus jeune âge, elle a glissé vers le jazz un peu avant la trentaine et a immédiatement mis à profit le potentiel du piano d’une manière très personnelle. De plus, en tant que fille de migrants chinois aux États-Unis, elle se sert de sa double culture pour développer une identité fidèles aux deux - et plus important, fidèle à elle-même.

“Sung With Words” est un projet en collaboration avec la célèbre poète américain Dana Gioia. C’est le premier enregistrement de Helen Sung avec des compositions originales, les poèmes de Gioia servant de paroles ou d’inspiration pour d’autres compositions strictement instrumentales.

“Dana a une histoire fascinante, tant sur le plan personnel que professionnel et l’un de ses nombreux dons est sa capacité à rendre la poésie accessible et même agréable pour le profane, comme le fait Wynton Marsalis avec le jazz”. explique Helen Sung

Pour la parution de son nouvel album “Sung With Words” chez Stricker Street , Helen Sung est en concert samedi 1er décembre au North Coast Brewing Company à Fort Bragg (Californie)

Helen Sung (piano)

Christie Dashiell (voix)

John Ellis (saxophone)

Reuben Rogers (basse)

Adam Cruz (batterie)

