{"xtn2":3,"xtpage":"Article::article_-_Jazz_Trotter_Hans_Anselm_Big_Band_-_Liquide_Circle","x4":13,"x5":"[Jazz]","x6":"","x7":"[Jazz_Trotter_Hans_Anselm_Big_Band_-_Liquide_Circle]","x10":"20200210","x11":"20200210","x12":"[France_musique]","x14":"[texte|video]","x15":"[Jazz|Hans_Anselm_Big_Band|Jazz_Trotter|Jazz_big_band]","x16":"[0c25c7e45b5703d41dd585adebce3ab0faf7a27d]","xt_multc":"","xt_an":"","xt_ac":"","xt_mtcl":"","xt_npg":"","atinternet_share":"Partages::Article::Jazz_Trotter_Hans_Anselm_Big_Band_-_Liquide_Circle","atinternet_podcast":""}
{"kirby":{"url":"https:\/\/kirby.radiofrance.fr","source":"FRANCE_MUSIQUE_WEB","player":{"is_active":false},"page_view":{"is_active":true,"label":"page_view"},"element_click":{"is_active":false,"label":"element_click","matrix_element_id":{"recommendation":"musique_reco"}}},"path":"%2Fjazz%2Fjazz-trotter-hans-anselm-big-band-liquide-circle-81389","stationId":"4","model":"article"}