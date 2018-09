Jazz Trotter : Günter Baby Sommer - Baby’s Party

Le batteur allemand Günter Baby Sommer, pionnier du free jazz, est au sommet de sa carrière musicale. Après “Song For Kommeno”, son chef-d’oeuvre en solo “Dedications” et son duo avec le trompettiste américain Wadada Leo Smith “Wisdom In Time” (tous chez Intakt), il présente pour son 75ème anniversaire, un duo enregistré avec le trompettiste allemand Till Brönner “Baby’s Party“.

On remarquera combien le matériel musical choisi leur correspond parfaitement. Nous vivons la rencontre de deux musiciens qui ont trouvé un langage commun et qui n’ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C’est pour cela que leur tout premier enregistrement est empreint d’un calme serein. Si “Baby” Party” n’avait pas été choisi pour être le titre de l’album, la dernière pièce - In a Sentimental Mood du Duke - aurait aussi bien pu devenir un titre tout aussi approprié. Pas dans le sens d’une rétrospection, mais, selon la disposition naturelle des deux musiciens, dans la conviction que l’avenir leur appartient.

Günter Baby Sommer et Till Brönner, pour les 75 ans du batteur, sont en concert le vendredi 21 septembre à 20h au Festspielhaus Hellerau à Dresde (Allemagne)

à lire article Jazz Trotter : Günter Baby Sommer