Jazz Trotter : Greta Matassa - Portrait

Le sixième enregistrement de la chanteuse Greta Matassa pour Origin, “Portrait”, en préparation depuis plusieurs années, rassemble les meilleurs morceaux de son quintet de ces dernières années. Un document sur le travail développé sur scène au cours d'innombrables performances, et dédié à son défunt père James Goehle. La foi et le soutien enthousiaste de Goehle, peintre et amateur de jazz, envers les talents de sa fille à l'adolescence ont inspiré et soutenu sa carrière musicale. Le tableau sur la couverture est son portrait de la mère de Greta. Incontournable sur les scènes du Nord-Ouest depuis des décennies et avec des tournées plus récentes, notamment au Dizzy's Club de New York, et des tournées en Russie, à Singapour, à Hawaï et au Japon, le son de Greta touche aujourd’hui de nouveaux publics. (extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Greta Matassa quintet est en concert le vendredi 06 septembre à 19h30 au Tula’s à Seattle.

Greta Matassa (voix)

Darin Clendenin (piano)

Clipper Anderson (basse)

Mark Ivester (batterie)

Alexey Nikolaev (saxophones)