Jazz Trotter : Greg Lamy - Press Enter

Pour la parution de son sixième album «Press Enter» chez Igloo Records, le guitariste américain Greg Lamy, est en concert samedi 7 octobre à 20h à la Rotonde au Luxembourg, jeudi 16 novembre à 19h30 au Jazz Club à Grenoble (38) et vendredi 17 novembre à 20h30 au Centre Tchèque dans le cadre du festival Jazzy Colors à Paris (75).

Après “I see you” (2009) et “Meeting” (2014), le Greg Lamy Quartet nous livre un nouvel opus : “Press Enter !”, sur le label belge Igloo. Plus qu’un album marqué par la modernité assumée des neuf compositions originales (plus un bonus track), cet album constitue avant tout une invitation au voyage. Il séduit par la diversité de sa palette de couleurs : impressionnistes ou figuratives, mélancoliques ou énergiques… L’inspiration foisonnante du compositeur et guitariste Greg Lamy repose aussi sur une complicité musicale de dix années avec le contrebassiste Gautier Laurent, le saxophoniste Johannes Müller et le batteur Jean-Marc Robin.

Greg Lamy (guitare)

Johannes Muller (saxophone)

Gautier Laurent (contrebasse)

Jean-Marc Robin (batterie)