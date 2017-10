Jazz Trotter : Girls in Airports - Live

Pour la parution de son cinquième album, “Live” chez Edition Record, le quintet danois Girls in Airports est en concert :

samedi 28 octobre à 20h au Domicil à Dortmund (Allemagne) ,

, dimanche 29 octobre à 20h au Pension Schmidt à Münster (Alemagne)

lundi 30 octobre à 20h30 au Prince Charles à Berlin (Allemagne)

Le paysage sonore du quintet formé en 2009, combine le jazz, l'indie et le folk urbain dans une expression unique de mélodies chargées d'envolées lyriques et de rythmes influencés par la danse. Enregistré lors d’une tournée en Allemagne en mars dernier, “Live” présente quatre nouvelles compositions à côté des versions live de huit autres figurant sur leurs albums précédents. Martin Stender, le saxophoniste explique que ces dernières “ont tellement changé au fil des ans, qu’il était nécessaire de les publier sous un nouvel angle. En plus, aujourd’hui, c’est sur scène que nous nous sentons véritablement nous-mêmes”.

Martin Stender (saxophones)

Lars Greve (saxophone, clarinettes)

Mathias Holm (claviers)

Mads Forsby (batterie)

Victor Dybbroe (percussions)

