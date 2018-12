Jazz Trotter : Geir Sundstol - Brødløs

Un espace fascinant où tout semble possible : le film “Paris, Texas” rencontre le Tubular Bells de Mike Oldfield, Ennio Morricone côtoie Brian Eno et David Bowie croise John Coltrane ! Voici “Brødløs”, le troisième album du compositeur et multi-instrumentiste norvégien, Geir Sundstøl qui paraît chez Hubro/Outhere.

Un objet virevoltant et tordu traverse le panorama désertique d’un paysage de western nordique; le son mélancolique d’une barre métallique sur un fil d’acier brut est calé sur le rythme équestre relativement lent du “pas”. Bien que familières à première écoute, les texture musicales tirées de l’ambient, du country rock ou du jazz, sont transformées : juxtaposées avec de curieux éléments sonores, empreints de registres différents voire opposés. Le tabla indien est couplé au Mini-Moog… Les crachotements propre aux sons de batterie utilisés dans les power ballades des années 80 sont alliés au chatoiements électroniques avant-gardistes ou au pedal steel de Sneaky Pete…

Pour ce projet le norvégien s’est entouré de quelques-uns des fleurons du label Hubro : Nils Petter Molvær, Mats Eilertsen, Erland Dahlen ou encore David Wallumrød…

Erland Dahlen (batterie, boîte à rythme, tambour sur cadre, steel-drum, tambour à fente, toms de marche, xylophones, dulcimer, scie musicale, cloches Schulmerich, blossombells, triangle & voix)

David Wallumrød (Minimoog, Prophet 5, Arp Pro Soloist & Juno 60)

Sanskriti Sheresta (tablas & voix)

Mats Eilersten (basse & voix)

Jo Berger Myhre (Fender VI & Moog Minitaur)

Nils Petter Molvær (trompette=

Geir Sundstøl (pedal steel, National duolian, guitare Shankar, basse six cordes, timbales, optigan, harmonica, cümbüş, guitare banjo, mandoline, Prime Time loops, orgue Lexicon, Moog Minitaur, marxophone & pianochordia)

Geir Sundstøl est en concert avec Nils Petter Molvær jeudi 06 décembre à 21h à la Nordstrand Kirke à Oslo à Oslo et le vendredi 07 décembre à 19h30 à l’Asker Kulturhus à Asker (Norvège).

