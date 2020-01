Jazz Trotter : Gaetano Partipilo - Boom Collective

Gaetano Partipilo se penche sur sa terre natale et réunit un ensemble de nouveaux talents Made in Puglia. 13 musiciens des Pouilles, issus de différents horizons musicaux, sont impliqués dans ce nouveau projet d'enregistrement. Ce nouvel album, publié par Auand Records, résonne de sons modernes : une connexion au rock indie de Radiohead, aux bandes sonores de John Barry ou aux effluves électroniques présentes chez John Zorn sont quelques-une des ingrédients gravitant autour du jazz. SI le jazz peut être considéré comme la boussole ici, le chemin pris par chaque composition suit toujours une route différente.

Conçu en 2017, le défi du Boom Collective est de faire rencontrer la musique chatoyante de Gaetano Partipilo avec le langage bien défini de chaque membre du collectif : "L'idée derrière tout le projet - dit Partipilo - était d'avoir un son hétérogène qui ne s'inspire pas uniquement du jazz. Boom Collective est né dans les Pouilles, d'où vient la majorité des membres du groupe. C'est une sorte de petit hommage à ma terre natale.".

Le goût, le flair et le respect de Gaetano Partipilo envers les jeunes musiciens lui ont permis de constituer une équipe particulièrement créative. Tout d'abord, deux pianistes très différents comme Mirko Signorile, onirique et sensible, et Seby Burgio, rythmique et hyper-contemporain. "Le fait qu'ils jouent tous les deux en même temps dans la plupart des morceaux est une expérience très intéressante". Il en va de même pour les voix de Carolina Bubbico et Angela Esmaralda. Bubbico vient du jazz, mélangeant néo-soul et indie-pop, tandis qu'Esmeralda a un fond de blues et de folk. Fabrizio Savino est le seul guitariste, ce qui montre son rôle clé dans un groupe qui accueille également une section de cuivres à 4 éléments : " Mike Rubini - ajoute Partipilo - est dans doute l'un des saxophonistes les plus intéressants.Andrea Sabatinoa déjà enregistré de nombreux albums en tant que leader.Francesco Lomanginoest un maître du saxophone ténor, et le trombonisteVito Scavoest un membre permanent ou le groupe de Roy Paci". Des artistes de renom comme Giuseppe Bassi (contrebasse) et Luca Alemanno (basse électrique) complètent le line-up avec Dario Congedo à la batterie (" Je n'aurais jamais réussi sans lui, c'est un véritable artiste multistyle, la véritable âme de Boom Collective...") et quelques invités, Pasquale Bardaro au vibraphone et Leo Gadaleta qui a assuré la partie cordes.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Gaetano Partipilo est en concert samedi 18 janvier à 20h30 au Palazzo Pesce à Mola di Bari (Italie).