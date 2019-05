Jazz Trotter : Fumi Tomita - The Elephant Vanishes

Avec des mélodies envoûtantes, la combinaison de l'influence de l'écrivain Haruki Murakami sur les compositions du bassiste Fumi Tomita est une affirmation singulière de l'identité asian-américaine. "The Elephant Vanishes" interprète sept nouvelles de l'auteur japonais qui s'inspirent des thèmes du désespoir, de la solitude, de la déconnexion et de la découverte de soi.

Les références à la culture pop occidentale et au contexte magique qui sert de décor à chaque histoire sont aussi importants l’un que l’autre. Avec le saxophoniste Jason Rigby, le guitariste Mike Baggetta, le pianiste Art Hirahara et le batteur Mark Micklethwaite, Fumi Tomita réimagine les thèmes littéraires de Murakami, les transformant en paysages musicaux animés. Actif sur la scène new-yorkaise New York depuis une quinzaine d’années, Fumi Tomita est actuellement enseignant à l'Université du Massachusetts, à Amherst.

Fumi Tomita présente son nouvel album “The Elephant Vanishes” qui paraît chez OA2 le mercredi 8 mai à 20h30 au Nublu à NYC.

Jason Rigby (saxophones)

Mike Baggetta (guitare)

Art Hirahara (piano)

Mark Micklethwaite (batterie)

Fumi Tomita (basse)